16.2 C
Firenze
lunedì 2 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dubai e attacchi Iran, la testimonianza di una 23enne romana: “Mai avrei pensato di sentirmi in pericolo qui”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Parlando anche con le mie amiche che sono qui, la sensazione è nuova perché ci sentiamo in un posto molto sicuro e mai ci saremmo aspettate di sentirci in pericolo qui. Il governo sta facendo il possibile – stanno intercettando i droni, funziona tutto, ci sono molti numeri da chiamare se si è in pericolo e anche per il supporto psicologico – e le comunità italiane sono molto forti nel diffondere informazioni: non mi sento di essere sola anche se vivo qui senza la mia famiglia ma è pesante perché non si capisce bene come la situazione evolverà”. Veronica Giannetti, 23enne romana che da un anno e mezzo vive a Dubai dove lavora in banca, racconta così all’Adnkronos l’incertezza che si respira in questi giorni nella città degli Emirati, teatro di attacchi iraniani dopo il blitz di Israele e Stati Uniti.  

La situazione, racconta, fino a sabato pomeriggio “era ancora tranquilla”. Poi l’allerta fino “all’allarme arrivato sui cellulari da parte del governo intorno all’1 di notte, invitando a stare in casa e lontani dalle finestre”. “Insieme alle mie amiche siamo scese nel seminterrato, tanti sono andati nei parcheggi, nessuno sapeva cosa fare perché è stato tutto abbastanza inaspettato – prosegue Giannetti – Ci fu una situazione simile a giugno, ma non a questo livello. In giro ci sono poche persone, molte meno macchine e stiamo tutti lavorando da casa”. “Tante boutique sono chiuse”, aggiunge la 23enne romana sottolineando che però non c’è stata un’interruzione dei servizi e gli stessi “supermercati sono aperti e tutti fornitissimi”. (di Sara Di Sciullo) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.2 ° C
16.8 °
14.3 °
57 %
3.1kmh
20 %
Lun
15 °
Mar
18 °
Mer
16 °
Gio
19 °
Ven
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1506)ultimora (1357)sport (69)Eurofocus (50)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati