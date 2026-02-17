10.2 C
martedì 17 Febbraio 2026
Due gialli in pochi minuti, Cabal espulso in Galatasaray-Juventus

Cabal espulso in Galatasaray-Juventus. Oggi, martedì 17 febbraio, il difensore bianconero, entrato nella ripresa della sfida valida per l’andata dei playoff di Champions League, ha rimediato due cartellini gialli in pochi minuti, lasciando i suoi in 10 per il finale di partita. Ma cos’è successo a Istanbul? 

Accade tutto tra il 59′ e il 63′. Cabal si rende protagonista di due falli fotocopia: prima abbatte Yilmaz, spina nel fianco costante della difesa della Juve sulla destra, e rimedia la prima ammonizione, poi, appena quattro minuti dopo, si ripete ancora sul talento turco. Yilmaz lo salta secco con un controllo orientato, Cabal lo trattiene per la maglia e lo butta a terra. 

Inevitabile la decisione dell’arbitro Makkelie, che sventola il rosso al difensore colombiano e lascia la Juventus in dieci uomini. 

 

sport

