“Due uomini nella Nazionale femminile”, il caso Vietnam ai Mondiali U21 di volley

Il Vietnam ha schierato due uomini nei Mondiali femminili under 21 di pallavolo in Indonesia. La federvolley internazionale (Fivb) ha diffuyso una nota in relazione all’inchiesta condotta in relazione ad una giocatrice in particolare. L’atleta in questione era “ineleggibile secondo l’articolo 12.2 dei regolamenti disciplinari”. Il Vietnam perde a tavolino tutti i match a cui ha partecipato l’atleta, a cui viene comminata una squalifica con effetto immediato. Gli organi disciplinari della Fivb potrebbero adottare ulteriori provvedimenti e nel frattempo invitano la federazione vietnamita a fornire spiegazioni e chiarimenti. Secondo il quotidiano Jakarta Globe, il Vietnam avrebbe schierato non uno ma due giocatori di sesso maschile. Il giornale evidenzia che i test avrebbero accertato in particolare l’identità sessuale di Dang Thi Hong. Prima del caso, il Vietnam occupava la seconda posizione nella Pool A con 12 punti dopo 4 vittorie contro avversari Indonesia, Canada e Serbia. Sulla base dell’inchiesta, 3 successi sono stati cancellati e il Vietnam ha detto addio alla qualificazione agli ottavi di finale: la selezione potrà competere per un piazzamento tra il 17esimo e il 24esimo posto.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

