25.6 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Duplice infanticidio a Reggio Calabria, i genitori della giovane madre erano all’oscuro di tutto: “Siamo sconvolti”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I genitori erano sconvolti”. Raccontano, così, fonti vicine alla giovane madre di Pellaro in provincia di Reggio Calabria, arrestata ieri per il duplice omicidio dei suoi due neonati appena partoriti, lo stato d’animo dei familiari dopo la macabra scoperta, fatta nell’armadio di casa. I due corpicini senza vita giacevano lì, avvolti in una coperta. La giovane, che adesso si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico, li avrebbe prima soffocati e poi nascosti in casa.  

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, sarebbe riuscita, grazie anche alla corporatura robusta, a tenere la famiglia del tutto all’oscuro dello stato di gravidanza nei mesi precedenti. La donna è parsa perfettamente lucida e cosciente del gesto compiuto, sebbene non sia da escludere la presenza di problematiche di natura psicologica o depressiva, dal momento che, già tre anni fa, avrebbe partorito e ucciso il neonato.  

Nell’ambito delle investigazioni, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, il fidanzato della donna è indagato per favoreggiamento personale.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.6 ° C
25.8 °
24.1 °
45 %
1.5kmh
0 %
Ven
23 °
Sab
26 °
Dom
25 °
Lun
25 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1265)ultimora (912)tec (71)Lav (58)sal (53)vid (50)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati