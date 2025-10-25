D’Urso flop a Ballando con le stelle, Lucarelli: “Sei diventata il trash”

(Adnkronos) – Serata difficile per Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. La conduttrice, in gara nel dance show di Rai 1, non ha convinto la giuria con la sua ultima esibizione insieme al maestro Pasquale La Rocca. E le critiche non si sono fatte attendere.

In particolare, Selvaggia Lucarelli ha bocciato la performance: “Io ho faticato a guardarvi. Mi sono anche chiesta ‘ma dov’è il talento?’. Non c’era proprio, eri affaticata proprio”, ha detto la giurata. “Erano sbagliati anche i vestiti”, ha aggiunto. La D’Urso ha provato a spiegare che in settimana ci sono stati diverse difficoltà: È stata una settimana particolare, complicata, anche per i vestiti, ci sono stati dei problemi. Abbiamo preferito osare, piuttosto che stare sulla stessa linea. Ma ci sta che alla giuria non sia piaciuto”, ha detto la conduttrice.

Il confronto, tuttavia, è degenerato in un vero e proprio botta e risposta. La D’Urso si è tolta un sassolino dalla scarpa e ha tirato in ballo un’intervista rilasciata da Selvaggia Lucarelli in settimana a ‘Tv talk’ in cui rispondeva ad alcune domande sui concorrenti di Ballando con le stelle. Alla domanda su chi, secondo lei, avesse più possibilità di vittoria, Lucarelli aveva fatto il nome di Francesca Fialdini. Risposta che avrebbe particolarmente ‘toccato’ Barbara D’Urso. “Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà ballando con le stelle”, ha spiegato Lucarelli.

Immediata la replica di D’Urso: “Non vale nemmeno la pena parlare con te”. “Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash”, ha detto Lucarelli tra il boato del pubblico e poi ha concluso: “Io credo che tu potresti vincere ballando, ti posso garantire che era un pronostico”.

