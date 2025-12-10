12.9 C
Firenze
mercoledì 10 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dybala, addio alla Roma a gennaio? Lui risponde con un post

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Paulo Dybala e la Roma, sarà addio a gennaio? Le ultime esclusioni dell’attaccante argentino, protagonista di un inizio di stagione altalenante avevano fatto scattare l’allarme nei tifosi giallorossi. Gasperini aveva preferito lasciarlo in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, lanciando Baldanzi titolare come falso nueve nella trasferta dell’Unipol Domus.  

Dybala, reduce da un problema muscolare, era subentrato nella ripresa non riuscendo però a cambiare l’inerzia della gara e certificando qualche problema di adattamento allo stile di gioco dell’ex allenatore dell’Atalanta, con un solo gol e un assist messo a referto da inizio stagione tra Serie A ed Europa League. 

A rispondere alle voci di chi vedeva un imminente addio alla Capitale, addirittura nel mercato di gennaio, però è stato lo stesso Dybala con un eloquente post sul proprio profilo Instagram. Paulo ha pubblicato una foto in allenamento con una descrizione breve ma chiara: “& Roma”. Un modo per spegnere ogni voce di mercato e concentrarsi soltanto sul campo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.9 ° C
14.2 °
11.5 °
69 %
0.5kmh
6 %
Mer
12 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1375)ultimora (1265)sport (60)demografica (33)attualità (27)Eurofocus (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati