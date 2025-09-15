27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dybala, lesione muscolare: salta derby Lazio-Roma per infortunio?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Paulo Dybala salta il derby Lazio-Roma per infortunio? L’attaccante giallorosso è stato costretto a lasciare il campo dopo il primo tempo del match che la Roma ha perso ieri in casa per 1-0 contro il Torino. Oggi Dybala, 31 anni, si è sottoposto agli esami che hanno evidenziato “una lesione di basso grado alla coscia sinistra”. Il derby capitolino si gioca domenica 21 settembre alle 12.30: Dybala ha meno di una settimana per recuperare dall’infortunio che, a giudicare dallo scarno comunicato del club, ha provocato la rottura di fibre muscolari. L’ipotesi di un recupero lampo appare a dir poco azzardata e la presenza dell’argentino della stracittadina ad oggi appare estremamente improbabile. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.9 ° C
28.8 °
26.4 °
55 %
1.5kmh
40 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
26 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (11)incendio (10)vigili del fuoco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati