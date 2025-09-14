25.3 C
Dybala, problema fisico contro il Torino. Salta il derby?

Paulo Dybala salta il derby? L’attaccante della Roma è stato sostituito a causa di un problema fisico durante la partita di oggi, domenica 14 settembre, tra Roma e Torino, vinta dai granata 1-0 grazie al gol di Simeone. Apprensione in casa giallorossa, con Gasperini che nel post partita ha parlato di “un piccolo problema fisico, che non sembra nulla di grave spero di averlo domenica”. Dopo aver calciato una punizione infatti, Dybala ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, problema che potrebbe condizionarne la preparazione verso il derby contro la Lazio, in programma domenica 21 settembre. La speranza di Gasperini e tifosi è comunque quella di avere almeno a disposizione l’argentino, che per la prima volta dall’inizio della stagione è partito dal primo minuto contro il Torino.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

