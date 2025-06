Dzeko, ritorno in Italia? Il Bologna prova il colpo in attacco

(Adnkronos) –

Edin Dzeko potrebbe tornare in Serie A. Dopo le esperienze (e i gol) con Roma e Inter, l’attaccante bosniaco è finito nel mirino del Bologna. Come riportato da Sky Sport, il centravanti 39enne – reduce da un’ottima stagione in Turchia, 21 gol realizzati con la maglia del Fenerbahce – avrebbe aperto di nuovo a un’avventura nel campionato italiano. Per il Bologna, reduce dallo storico trionfo in Coppa Italia, quella di Dzeko sarebbe una scelta non banale. La fotografia di un tentativo ulteriore di alzare l’asticella, portando al Dall’Ara un campione, ma soprattutto un vincente, che potrebbe aiutare la crescita del gruppo anche in termini di mentalità. I contatti tra le parti sono ben avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la chiusura dell’affare (risolvendo, in primis, la questione della durata del contratto). Sullo sfondo, restano aperte altre piste estere e italiane. Fiorentina su tutte. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)