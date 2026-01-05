5.1 C
Firenze
martedì 6 Gennaio 2026
E’ morto Alessandro Tiberti, il cordoglio della Rai

(Adnkronos) – E’ morto all’età di 61 anni Alessandro Tiberti, “volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni”. La sua scomparsa avvenuta oggi 5 gennaio, si legge in una nota, “è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento”.  

