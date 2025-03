(Adnkronos) – E’ morto Bruno Pizzul. Il giornalista sportivo aveva 86 anni, ne avrebbe compiuti 87 il prossimo 8 marzo. Per 16 anni è stato il telecronista delle partite della Nazionale. Nei ricordi degli italiani, in particolare, rimangono le telecronache delle partite dei Mondiali di Italia ‘90 che la Nazionale del ct Azeglio Vicini chiuse al terzo posto. Entrato alla Rai nel 1969, si era occupato sino al 2000 di telecronache sportive, soprattutto calcistiche. A partire dal 2000 ha preso parte occasionalmente ad alcune trasmissioni televisive delle reti Rai, passando dal 2007 a La7; nel 2012 è stato il commentatore tecnico della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai2. “Ci ha lasciati Bruno Pizzul, un gigante del giornalismo sportivo italiano”, si legge in un post su X di Antonello Perillo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)