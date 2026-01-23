7.4 C
Firenze
venerdì 23 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

È morto Carlo Cecchi, attore che ha segnato il teatro d’autore

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlo Cecchi, attore e regista teatrale tra i più importanti del panorama italiano degli ultimi decenni è morto alla vigilia dell’87esimo compleanno, che avrebbe compiuto il 25 gennaio. Considerato una delle figure di spicco del teatro di innovazione in Italia, Cecchi ha alternato con maestria la carriera teatrale a quella cinematografica, distinguendosi sempre per l’impegno e l’intensità delle sue interpretazioni. 

Nato a Firenze nel 1939, diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica ‘Silvio D’Amico’, Cecchi è stato regista e primattore di Ivanov di Anton Čechov al Teatro Niccolini di Firenze nel 1982, spettacolo poi presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Tra le sue interpretazioni teatrali più celebri spiccano ‘Finale di partita’ di Samuel Beckett e ‘La leggenda del santo bevitore’ di Joseph Roth, portata in scena nelle ultime stagioni con adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah. Nel 2007 ha ricevuto il Premio Gassman come miglior attore teatrale italiano. 

Sul grande schermo, Cecchi ha lavorato con registi come Mario Martone, Bernardo Bertolucci, Pupi Avati e Ferzan Özpetek. Tra i suoi ruoli più significativi: Renato Caccioppoli in ‘Morte di un matematico napoletano’ (1991), un anziano professore in Miele (2013), e apparizioni in film d’autore come ‘Io ballo da sola’ (1996) e ‘Il bagno turco’ (1997). Ha inoltre collaborato con registi come Cristina Comencini, Tonino De Bernardi, Antonello Grimaldi e Michele Soavi. La sua carriera cinematografica, pur sporadica rispetto al teatro, è stata sempre orientata a progetti di qualità e autoriali. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
7.4 ° C
8.9 °
6.5 °
79 %
1.5kmh
75 %
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
9 °
Mar
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1275)Eurofocus (59)sport (54)demografica (49)vigili del fuoco (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati