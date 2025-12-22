È morto Chris Rea, la voce di ‘Driving Home for Christmas’ aveva 74 anni

(Adnkronos) – Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea, celebre per il suo classico natalizio “Driving Home for Christmas” e per successi internazionali come “Fool (If You Think It’s Over)”, “The Road to Hell” e “On the Beach”, è morto all’età di 74 anni Rea dopo una breve malattia in un ospedale del Berkshire.

Christopher Anton Rea era nato a Middlesbrough il 4 marzo 1951, da padre italiano, Camillo Rea, originario di Arpino (provincia di Frosinone), e da madre irlandese. Cresciuto in una numerosa famiglia di sette figli, Rea trascorse l’adolescenza lavorando nei chioschi di gelati gestiti dal padre. La passione per la musica lo portò a prendere la sua prima chitarra negli anni ’70, iniziando a esibirsi e cantare in band locali. Rea fece parte dei Magdalene, sostituendo David Coverdale, futuro frontman dei Deep Purple, e vinse un importante concorso nazionale nel 1975, senza però ottenere un contratto discografico. Il suo primo successo internazionale arrivò nel 1978 con il singolo “Fool (If You Think It’s Over)”, contenuto nell’album di debutto “Whatever Happened to Benny Santini?”, pubblicato sotto lo pseudonimo Benny Santini come richiesto dalla casa discografica. La canzone fu candidata al Grammy Award e aprì la strada a una carriera di fama globale.

Negli anni ’80 Rea si affermò come uno dei cantautori britannici più apprezzati, con hit da discoteca come “Let It Loose” e “I Can Hear Your Heartbeat” (1983), e brani più melodici e personali come “Josephine” (1985) e “On the Beach” (1986). La sua carriera conobbe una svolta definitiva nel 1986 con la pubblicazione di “Driving Home for Christmas”, ispirata a un viaggio in macchina verso Middlesbrough durante un anno difficile della sua vita. Rea stesso raccontava come il brano fosse nato quasi per scherzo mentre lui e sua moglie affrontavano la neve e il traffico sulla strada di ritorno.

Il successo di Rea proseguì con “The Road to Hell” (1989) e “Auberge” (1991), due album che raggiunsero il primo posto nella classifica britannica. Nel corso della carriera ha venduto circa 30 milioni di dischi e pubblicato 18 album in studio, oltre a raccolte e progetti speciali come “New Light Through Old Windows” (1988) e “Blue Guitars” (2005), un imponente progetto di undici dischi contenente 137 canzoni inedite e un dvd, accompagnato da un libro illustrato dallo stesso musicista.

Negli anni 2000 Rea ha affrontato seri problemi di salute, tra cui un ictus nel 2017, ma è tornato alla musica con album come “King of the Beach” (2000), “Dancing Down the Stony Road” (2001) e “Road Songs for Lovers” (2017). Anche dopo le difficoltà fisiche, ha continuato a sperimentare con jazz e blues, mantenendo viva la sua passione per la chitarra slide e le sonorità tipiche del suo stile.

Chris Rea è stato sposato per oltre trent’anni con Joan Lesley e ha avuto due figlie, ricorda la Bbc. La famiglia è sempre stata per lui un punto di riferimento, nonostante gli impegni costanti di tournée e registrazioni. La sua passione per la guida e per i viaggi in auto ha influenzato molte delle sue canzoni, rendendolo un cantautore capace di raccontare con realismo e poesia la vita quotidiana e le emozioni più intime.

Chris Rea resterà per sempre legato al Natale grazie a “Driving Home for Christmas”, brano pubblicato nel 1986 che ancora oggi, ogni dicembre, scalda radio e televisioni di tutto il mondo. La canzone è tornata al numero 30 nella classifica britannica di quest’anno ed è stata protagonista dello spot natalizio di Marks & Spencer. Oltre al repertorio natalizio, Rea ha lasciato un catalogo vasto e variegato, che spazia dal rock melodico al blues più puro, influenzando generazioni di musicisti.

Secondo quanto riferito dai familiari, Rea è deceduto a seguito di complicazioni legate a una breve malattia, di cui non sono stati resi noti ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato commozione in tutto il Regno Unito e tra i fan di tutto il mondo, che ricordano non solo la sua voce roca e il talento alla chitarra slide, ma anche la sua dedizione alla musica e alla famiglia. (di Paolo Martini)

