E’ morto Etienne-Emile Baulieu, padre della pillola abortiva

(Adnkronos) –

Étienne-Émile Baulieu, medico e ricercatore francese noto a livello mondiale per l’invenzione della pillola abortiva Ru486 e per i suoi studi pionieristici sul ruolo degli ormoni steroidei nel corpo umano, è morto oggi nella sua casa di Parigi all’età di 98 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie Simone Harari Baulieu all’agenzia di stampa France-Presse. “Le sue ricerche erano guidate dall’impegno verso i progressi consentiti dalla scienza, dalla sua dedizione alla libertà delle donne e dalla sua volontà di permettere a tutti di vivere meglio e più a lungo”, ha ricordato Harari Baulieu in un comunicato. Nato a Strasburgo il 12 dicembre 1926 da una famiglia ebrea con il nome di Émile Blum, Baulieu cambiò identità durante la Seconda guerra mondiale per sfuggire alle persecuzioni antisemite e prese parte alla Resistenza francese. Dopo il conflitto, si laureò in medicina a Parigi e dedicò la sua vita alla ricerca, concentrandosi in particolare sugli ormoni steroidei e sul loro ruolo nella riproduzione, nell’invecchiamento e nel benessere umano.

La sua scoperta più famosa rimane il farmaco a base di mifepristone, meglio noto come Ru486, il primo in grado di provocare un aborto farmacologico in modo sicuro e non invasivo. La Ru486 fu sintetizzata per la prima volta nel 1980 e commercializzata per la prima volta in Francia nel 1988. Questo rivoluzionario metodo, frutto della sua collaborazione con la casa farmaceutica Roussel-Uclaf, ha rappresentato una svolta epocale per i diritti delle donne e ha avuto un impatto profondo nel dibattito politico e sociale su aborto e libertà riproduttiva. In Italia la Ru486 è stata autorizzata e messa in commercio nel 2009. Negli Stati Uniti era stata approvata dalla Fda e messa in commercio nel 2000, mentre nel Regno Unito era stata approvata e introdotta nel sistema sanitario nazionale intorno al 1991, anche se l’uso si è diffuso progressivamente negli anni successivi. Oltre all’impegno nella contraccezione, Baulieu è stato un pioniere nel campo dei neurosteroidi, introducendo il concetto di ormoni prodotti dal cervello che contribuiscono alla protezione e al miglioramento delle funzioni neurologiche, con potenziali applicazioni nel trattamento dell’invecchiamento cerebrale, della memoria e della depressione. Negli ultimi decenni, il medico francese ha inoltre concentrato i suoi studi sulla longevità e sul miglioramento della qualità della vita nella terza età, fondando nel 2008 l’Institut Baulieu, dedicato alla ricerca sulle malattie dell’invecchiamento e al potenziamento delle capacità degli anziani. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, Baulieu è stato insignito dell’Ordre national du Mérite, della Legion d’Onore come Grand Officier, e ha ricevuto premi prestigiosi come l’Albert Lasker Award per la ricerca medica clinica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)