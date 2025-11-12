14.8 C
È morto Franco Orsi, l’ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore aveva 59 anni

(Adnkronos) – È morto all’età di 59 anni l’ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona, Franco Orsi. Il politico, eletto con Forza Italia, che aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente della Regione dal 2000 al 2005, ha avuto un malore che si è rivelato fatale ieri sera, nella sua abitazione di Sassello.  

Lo ricorda il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: “Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Orsi, già senatore della Repubblica, ex vicepresidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola Superiore”. “Da sempre impegnato per la Liguria e il suo territorio – prosegue Bucci -, Orsi ha dedicato gran parte della sua vita all’attività politica e amministrativa, animato da passione, competenza e spirito di servizio verso la comunità. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo le più sincere condoglianze e la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”. 

