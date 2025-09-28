13.7 C
È morto Furio Focolari, il giornalista sportivo aveva 78 anni

(Adnkronos) –
È morto Furio Focolari. Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all’età di 78 anni. Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. A dare il triste annuncio è stato lo stesso direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X: “Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto”.  Furio Focolari era un giornalista sportivo e vero e proprio punto di riferimento per la nuova generazione di radiocronisti. Nato nel 1947 a Roma e grande tifoso della Lazio, ha commentato ogni tipo di sport, in particolare lo sci con i trionfi di Alberto Tomba. Focolari ha lavorato a Radio Radio per oltre 25 anni coprendo ogni tipo di evento sportivo, dai Mondiali di calcio fino alle Olimpiadi.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

