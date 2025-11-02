19.3 C
E’ morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

(Adnkronos) – E’ morto Giovanni Galeone. L’ex allenatore, 84 anni, si è spento oggi all’Ospedale di Udin. L’ex tecnico in carriera ha guidato, tra le altre, Napoli e Pescara. Proprio il club azzurro, sui social, è stato il primo a stringersi alla famiglia dell’ex tecnico: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis – si legge sul profilo X del club – e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”. 

Galeone è stato, tra gli altri, maestro di grandi allenatori che negli anni hanno fatto la storia del campionato italiano, come Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri, che questa sera si affronteranno a San Siro in Milan-Roma. 

sport

