E’ morto il fotografo Sebastiao Salgado, aveva 81 anni

(Adnkronos) – Il fotografo franco-brasiliano Sebastião Salgado è morto Parigi, all’età di 81 anni. Il fotografo era noto soprattutto per le sue grandi foto in bianco e nero di guerra o della foresta amazzonica. Lo ha annunciato oggi l’Accademia delle Belle Arti francese, di cui era membro. “Laurent Petitgirard, segretario perpetuo, i membri e i corrispondenti dell’Accademia delle belle arti annunciano con immensa tristezza la morte, venerdì 23 maggio all’età di 81 anni, del loro confratello Sebastião Salgado”, ha scritto l’Accademia, che lo aveva eletto tra i suoi nel 2016 come “grande testimone della condizione umana e dello stato del pianeta. Nato ad Aimorés (Minas Gerais) l’8 febbraio 1944, terminati gli studi di economia e statistica in Brasile, dopo aver lavorato per un breve periodo nella pubblica amministrazione e per conto della International Coffee Organization, nel 1973 Salgado ha intrapreso la carriera di fotografo, collaborando dapprima con l’agenzia Gamma e, dal 1979, con la Magnum. Ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il premio Eugene W. Smith per la fotografia umanitaria (1982), il premio Erich Salomon (1988), il premio Oskar Barnack (1985 e 1992), la medaglia d’oro della Royal Photographic Society of Great Britain di Bath (1994). I suoi lavori, oggetto di mostre e pubblicazioni – a partire da ‘Sahel: l’homme en detresse’ (1986), reportage sugli effetti devastanti della siccità, ‘Other Americas’ (1986), ‘An uncertain grace’ (1990), fino ai più recenti ‘Workers’ (1993), grande affresco sul lavoro umano, e ‘Terra’ (1997), dedicato al movimento brasiliano dei braccianti Sem Terra -, denunciano il divario crescente tra paesi ricchi e paesi poveri, fornendo un quadro dell’universo di sofferenza in cui si muove gran parte della popolazione mondiale. La scelta dei soggetti, la composizione sempre classica ed equilibrata dell’inquadratura e le scelte stilistiche nell’uso del bianco e nero e della tecnica di stampa riportano l’opera di Salgado nel solco di una tradizione che collega la ricerca sul lavoro di L. Wickes Hine al reportage di E.W. Smith. Lasciata la Magnum nel 1994, S. ha fondato a Parigi una propria agenzia, la Amazonas Images, che si occupa di distribuire il suo lavoro e di promuovere le iniziative collegate alle campagne fotografiche. Dopo la pubblicazione di ‘Terra’, Salgado ha concentrato la sua attività su un progetto, che aveva preso l’avvio nel 1994, dedicato al problema dell’emigrazione. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)