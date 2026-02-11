11 C
mercoledì 11 Febbraio 2026
E’ morto James van der Beek, l’attore aveva 48 anni

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – E’ morto James van der Beek. Il decesso dell’attore, 48 anni, viene annunciato oggi 11 febbraio dalla famiglia con un post su Instagram. L’attore, protagonista della serie Dawson Creek, era malato da tempo. Nel 2024 aveva reso nota la diagnosi di cancro al colon. 

“Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”, il post della famiglia. Van der Beek era sposato con Kimberly Brook ed era padre di 6 figli. 

spettacoli

© Riproduzione riservata

