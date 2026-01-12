6.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

E’ morto Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ morto a 83 anni Luigi Nicolais, detto Gino. E’ stato ministro per le Riforme e la Pa nel governo Prodi II dal 2006 al 2008 e, successivamente, presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche. Ha anche ricoperto la carica di assessore regionale in Campania con Antonio Bassolino ed è stato deputato dal 2008 al 2012. 

“Ricordo Gino Nicolais, scienziato, professore, ministro. La competenza straordinaria, l’ironia, l’umanità. Un esempio di bella politica da ricordare. Abbraccio i suoi cari. Buon viaggio Gino, riposa in pace”, ha scritto sui social l’ex premier e commissario Ue Paolo Gentiloni.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.6 °
5.6 °
68 %
0.5kmh
98 %
Lun
6 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (917)ultimora (841)Eurofocus (37)demografica (24)sport (15)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati