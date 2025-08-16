E’ morto Pippo Baudo, il signore della tv italiana. Aveva 89 anni Ultima ora 16 Agosto 2025 21:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura (Adnkronos) – E’ morto Pippo Baudo oggi, sabato 16 agosto, aveva 89 anni. Da Sanremo a Fantastico, ha fatto la storia della televisione. Era nato a Militello il 7 giugno del 1936. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata Notizie correlate Ultima ora Si tuffa nell’Adda, ma non riemerge: muore a 27 anni. Altra vittima anche nel Ticino Ultima ora Trump-Putin, tracce del vertice: spuntano documenti dimenticati Ultima ora Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza Ultima ora Sinner oggi contro Atmane, diretta semifinale Cincinnati: match live Ultima ora Sparatoria a Forio d’Ischia nel Napoletano: tre morti Ultima ora Roma-Neom 2-2, giallorossi pareggiano in ultima amichevole Ultima ora Uragano Erin cresce e diventa di categoria 5, minaccia per i Caraibi Ultima ora Palio di Siena 2025, Valdimontone trionfa oggi 16 agosto Ultima ora Mediobanca, investitori istituzionali a favore di ops su Banca Generali Ultima ora Vertice in Alaska, Financial Times: Putin ha chiesto ritiro Kiev dal Donetsk Ultima ora Dall’amore dei cani spiegato da Wynne alla Cuba di Philip Kerr, le novità in libreria Ultima ora Bolzano, neonati morti in ospedale: stop a detergente contaminato Carica altri Firenze cielo sereno enter location 33.6 ° C 34.6 ° 31.5 ° 31 % 4.6kmh 0 % Sab 31 ° Dom 37 ° Lun 37 ° Mar 35 ° Mer 28 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi L’aereo parte in ritardo per ‘colpa’ dell’attore Paolo Ruffini: e il web si scatena Primo Piano Incendio di bosco anche a San Casciano Val di Pesa: in azione gli elicotteri Primo Piano Colpo di notte alla gioielleria nel centro di Firenze: via preziosi per centinaia di migliaia di euro Sport Il Bisonte Firenze, vacanze finite: lunedì il raduno al Pala BigMat Editoriale Trump-Putin: “Non c’è accordo finché non c’è un accordo”. Le carte europee di Zelensky SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Caldo in città, superfici roventi Video News Rotocalco n° 32 del 13 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 32 del 13 agosto 2025 Video news Video News Caldo in città, superfici roventi Video News Rotocalco n° 32 del 13 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 32 del 13 agosto 2025