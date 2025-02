E’ morto Tony Roberts, attore caratterista e spalla di Woody Allen

(Adnkronos) – L’attore statunitense Tony Roberts, raffinato caratterista noto per aver fatto da spalla a Woody Allen in sei film, tra i quali il vincitore del premio Oscar “Io e Annie Hall”, e in due opere teatrali a Broadway, è morto venerdì 7 febbraio all’età di 85 anni nella sua casa di Manhattan per complicazioni dovute a un tumore ai polmoni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Nicole Burley al “New York Times”. Attore teatrale dalla spiccata personalità scenica, particolarmente adatta alla commedia musicale, Roberts ha recitato sul palcoscenico di Broadway dal 1961 al 2009, in 23 spettacoli, tra i quali “A piedi nudi nel parco” (nella produzione originale della commedia di Neil Simon diretta da Mike Nichols ha sostituito Robert Redford), “Sugar” (adattamento del film “A qualcuno piace caldo”), “Victor/Victoria”, “Arsenico e vecchi merletti” e “Cabaret”. Nella sua lunga carriera a Broadway, Tony Roberts incontrò per la prima volta Allen nel 1966 per la commedia “Don’t Drink the Water” da lui scritta. Nel 1969-70 ha recitato in “Provaci ancora, Sam” commedia scritta e interpretata da Allen, dove Roberts ha impersonato Dick Christie, la cui moglie ha una relazione con il suo migliore amico, lo scrittore di riviste Allan Felix (Woody Allen). Dopo aver ricevuto una nomination come miglior attore ai Tony Awards per la sua interpretazione, Roberts e Allen ripresero i loro ruoli per la versione cinematografica del 1972 diretta da Herbert Ross. Roberts, con le spalle larghe e i capelli ricci, ha spesso interpretato personaggi sicuri di sé in contrapposizione al magro e nevrotico Wood Allen, come in “Io e Annie” (1977), in cui era lo sceneggiatore-produttore di successo Rob che si recava a Hollywood e si esasperava per il disprezzo di Alvy Singer (Allen) per la tv e la California. In seguito Roberts ha lavorato nuovamente con Allen in “Stardust Memories” (1980), “Una commedia sexy in una notte di mezza estate” (1982), “Hannah e le sue sorelle” (1986) e “Radio Days” (1987). Tony Roberts è accreditato in 68 tra film e telefilm. Tra i titoli che lo hanno visto recitare sul grande schermo figurano “Un papero da un milione di dollari” (1971), “Serpico” (1973) di Sidney Lumet, “Il colpo della metropolitana” (1974) di Joseph Sargent, “Il mio uomo è un selvaggio” (1975) di Jean-Paul Rappeneau, “Dimmi quello che vuoi” (1980) di Lumet, “Amityville 3D” (1983) di Richard Fleischer, “Nei panni di una bionda” (1991) di Blake Edwards e “7 giorni per cambiare” (2014) di Peter Glantz. Nato come David Anthony Roberts a New York il 22 ottobre 1939 in una famiglia ebraica, figlio dell’annunciatore radiotelevisivo Ken Roberts e cugino dell’attore Everett Sloane, frequentò la High School of Music and Art di New York e si laureò alla Northwestern University. Iniziò subito dopo la carriera come attore teatrale. In tv è apparso in episodi di “Phyllis”, “La signora in giallo”, “Perry Mason”, “Law & Order – I due volti della giustizia”, “Matlock”, “Hotel” e “Law & Order: Criminal Intent”. E’ stato sposato con Jennifer Lyons dal 1969 al 1975 e poi hanno divorziato. Dalla loro unione è nata una figlia, l’attrice Nicole Burley. (di Paolo Martini) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)