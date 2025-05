E se la corsa Champions venisse decisa dalla monetina? Ecco perché è possibile

(Adnkronos) – La corsa Champions potrebbe essere decisa con il lancio della monetina. Strano nel 2025, ma possibile vista l’incertezza nelle zone alte della Serie A. Al momento, la classifica del campionato dice: Atalanta terza a 68 punti, Juve quarta a 64 punti, Lazio quinta a 64 punti, Roma sesta a 63 punti, Bologna settimo a 62, Milan ottavo a 60 punti e Fiorentina nona a 59. In caso di arrivo alla pari, i criteri per l’assegnazione del quarto posto sono diversi. Anche perché quest’anno la corsa è serrata e potrebbe esserci addirittura una classifica finale con tre squadre a pari punti, considerando che mancano due giornate alla fine (oltre alle restanti partite del 36esimo turno Atalanta-Roma e Venezia-Fiorentina). La prima cosa da precisare è che, a differenza della corsa scudetto, per il quarto posto non ci sarà uno spareggio. Se a fine campionato due squadre arrivassero quarte alla pari, si procederebbe intanto guardando gli scontri diretti. In caso di parità per i punti conquistati negli scontri diretti, si considereranno poi: differenza reti nello scontro diretto, differenza reti totale e numero di gol segnati. Dovesse persistere l’equilibrio, ecco che tornerà attuale l’ipotesi del sorteggio, con la monetina chiamata in causa per assegnare il quarto posto. E se ad arrivare alla pari ci fossero tre o più squadre? A due giornate dalla fine, la situazione è possibile e in quel caso per il quarto posto si guarderà la classifica avulsa. Comandano, come sempre, gli scontri diretti. Dopo i punti conquistati, si considereranno: differenza reti all’interno della classifica avulsa, differenza reti generale, gol totali segnati e sorteggio. Insomma, classifica alla mano, l’ipotesi della monetina non è così lontana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)