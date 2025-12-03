È sempre mezzogiorno, il regalo speciale per Clerici: spunta il video del passato

10.3 C
Sorpresa in diretta per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno durante la puntata andata in onda oggi, mercoledì 3 dicembre. In studio è stato allestito un calendario dell’avvento, in occasione delle festività natalizie e ogni giorno la conduttrice aprirà una casella per scoprire il ‘dolcetto’ del giorno.  

Questa volta, però, la sorpresa è stata per lei. Clerici ha aperto la casella ‘3’ dedicata al suo percorso nel programma: all’interno c’era una cassetta contenente un video ricordo, risalente a sei anni fa quando iniziò a condurre ‘È sempre mezzogiorno’. “Lo sapete questa è la mia ora preferita, cercherò di farlo con leggerezza, serenità e gentilezza. Cominciamo da questo mio nuovo inizio”, diceva Clerici. 

Rivedere quelle immagini ha emozionato la conduttrice, che in diretta ha detto: “Ancora mi commuovo quando sono tornata a occupare quello che è il mio posto nel cuore, che bei ricordi”, ha detto commossa. Dopo i ringraziamenti per la sorpresa, Antonella ha sdrammatizzato: “Ho notato che ero anche meno bionda, la tv e la tinta fanno miracoli”.  

