Ebrei aggrediti in autogrill, gli indagati sono quattro

(Adnkronos) –

Sono quattro in tutto le persone indagate per l’episodio antisemita avvenuto domenica 27 luglio in un Autogrill di Lainate, sull’A8, ai danni di Elie Sultan che era in compagnia del figlio di 6 anni.

Due i fascicoli separati aperti dalla procura di Milano: i tre di origine palestinese devono rispondere di percosse aggravate dall’odio razziale, mentre il turista francese di origine ebraica che aveva girato il video con il suo cellulare è accusato di lesioni aggravate dall’odio razziale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)