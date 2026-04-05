Ecco il caldo record sull’Italia, picchi fino a 28°C: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Sole e temperature in deciso rialzo sull’Italia in tempo per il weekend di Pasqua e Pasquetta. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, si apre così una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerà anche nel corso della prossima settimana, con picchi fino a ben 28°C. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, domenica 5 aprile, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta a livello emisferico con l’arrivo del primo caldo del 2026. Un robusto campo di alta pressione garantirà infatti condizioni di assoluta stabilità almeno fino a Venerdì 10 Aprile, spazzando via le piogge e regalando giornate di sole pieno da Nord a Sud. A dominare la scena sarà un vasto promontorio anticiclonico di natura subtropicale africana, che per la prima volta quest’anno imporrà il proprio dominio non solo sul bacino del Mediterraneo, ma su buona parte dell’Europa centro-occidentale.

Questa configurazione atmosferica porterà, oltre ai cieli sereni, anche un significativo balzo in avanti delle temperature: i valori massimi schizzeranno diffusamente sui 24-25°C, specialmente sulle pianure del Nord, lungo la fascia tirrenica, in Puglia e sulle due Isole Maggiori. Via libera al primo caldo di stagione con picchi isolati capaci di sfiorare addirittura i 27-28°C nei fondivalle alpini, come a Trento e Bolzano, e in diverse zone della Sardegna.

Aprile si conferma un mese di grandi contrasti sotto il profilo meteo-climatico: dopo il maltempo intenso degli ultimi giorni, passeremo ora da un estremo all’altro, preparandoci a vivere una fase decisamente anomala e fin troppo calda per le medie del periodo. Queste settimane di transizione risultano infatti spesso contraddistinte da forti escursioni termiche nel giro di pochissimi giorni e da episodi di marcata instabilità. Ci troviamo in quella parte dell’anno in cui i cosiddetti “scambi meridiani” (correnti atmosferiche sull’asse nord-sud) vengono particolarmente esaltati, con masse d’aria completamente diverse a contendersi lo scacchiere europeo: da una parte le ultime incursioni fredde e instabili in discesa dalle alte latitudini, dall’altra le prime fiammate di caldo in risalita dall’Africa.

Per il momento godiamoci una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del sole e del primo caldo di stagione; almeno per i prossimi 5 giorni le piogge resteranno ben lontane dall’Italia.

Domenica 5. Al Nord: soleggiato e fino a 25-26°C. Al Centro: soleggiato e più caldo fino a 25°C. Al Sud: soleggiato e mite quasi ovunque.

Lunedì 6. Al Nord: soleggiato, caldo fino a 25-26°C. Al Centro: sole e caldo fino a 25°C. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Martedì 5. Al Nord: soleggiato, caldo. Al Centro: bel tempo caldo. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: anticiclone in ulteriore rinforzo, in arrivo i primi 27-28°C.

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