Ecco la nuova bolletta uguale per tutti fatta da Arera, più chiara e facile da leggere

(Adnkronos) – Una nuova uguale per tutti, più semplice, veicolo di un’operazione trasparenza con un obiettivo chiaro: uniformare il più possibile le bollette tra i vari operatori, soprattutto in chiave di confronto tra le voci di spesa tra offerte diverse e aumentare il controllo del consumatore sui propri consumi e la propria fornitura. Dal primo luglio 2025 ha debuttato la nuova Bolletta luce e gas degli italiani (ad eccezione della maggior tutela elettrica) , con un frontespizio uguale per tutti con le principali informazioni generali, uno ‘scontrino dell’energia’, per capire a colpo d’occhio consumi e prezzi, e un Box offerta che ricorda le condizioni sottoscritte per verificarne l’applicazione. Questa iniziativa, promossa da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), mira a rendere la bolletta più comprensibile. In che modo? Facilitare il confronto tra le diverse offerte del mercato libero e tutelato e consentire ai consumatori una gestione più informata delle proprie spese. Più semplicità uguale più controllo e potere di scelta. Nel dettaglio, la nuova Bolletta è composta da un Frontespizio unificato, che corrisponde alla prima facciata della bolletta in cui i venditori sono tenuti a riportare l’importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti. C’è lo Scontrino dell’energia, che riporta la formazione del costo complessivo dell’energia in relazione ai volumi consumati secondo la struttura quantità x prezzo, suddiviso in “quota consumi” e “quota fissa”, più la “quota potenza” per l’energia elettrica, e ulteriormente dettagliato per voci di spesa (vendita e ‘rete e oneri’). In questa sezione sono riportate separatamente anche l’Iva e le accise, eventuali bonus, altre partite (interessi di mora, prodotti e/o servizi aggiuntivi etc.) e il canone Rai. Poi il Box offerta, che contiene gli elementi dell’offerta utili al cliente per verificare che sia correttamente applicata come da contratto sottoscritto, come ad esempio durata di sconti e condizioni economiche, penali per recesso anticipato e offerte a fasce o monorarie. Infine gli elementi informativi essenziali, dove, in box uniformi e omogenei, devono essere riportate le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi e la potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni, etc. Gli elementi di dettaglio, invece, continuano a riportare le informazioni dettaglio destinate a una comprensione approfondita. Il documento deve essere disponibile in un formato standard, mediante un canale digitale raggiungibile tramite il Qr code e l’Url riportati in bolletta. Solo il 15% del frontespizio della bolletta può essere personalizzato dal fornitore di energia. L’obiettivo è quello di rendere le fatture più trasparenti e comprensibili, permettendo ai consumatori di effettuare scelte consapevoli basate su informazioni chiare e confrontabili. In quest’ottica è stato aggiornato anche il Glossario con le definizioni delle principali voci riportate in bolletta a cui i venditori devono attenersi. Anche il Portale Offerte, il comparatore pubblico e indipendente di Arera, verrà adeguato alle nuove definizioni ove necessario. Maggiori informazioni su Arera.it

