6.1 C
Firenze
martedì 17 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio, dove si vede e a che ora

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell’evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva. E in questo casa sarà visibile in luogo remoto del nostro pianeta. 

Classificata a livello globale come un’eclissi solare anulare, caratterizzata dalla formazione di un ‘anello di fuoco’, non sarà visibile ovunque e nello stesso modo. 

Un’eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando una frazione o la totalità della luce solare. Nel contesto di un’eclissi solare parziale, la Luna occulta soltanto una porzione del Sole, conferendo al disco solare l’apparenza di un ‘morso’. È fondamentale sottolineare che il Sole non viene mai completamente oscurato durante un’eclissi parziale. 

In questo caso l’eclissi inizierà poco dopo le 13 e finirà poco dopo le 16 e sarà visibile al suo massimo in Antartide. Si vedrà anche nell’Africa meridionale, Madagascar incluso, e nell’estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina. 

Come sempre, gli esperti ricordano che non bisogna mai guardare il Sole senza una adeguata protezione, anche durante un’eclissi parziale. Si devono impiegare esclusivamente occhiali certificati per eclissi solari o metodi di osservazione indiretta sicuri, quali un proiettore a foro stenopeico. Gli occhiali da sole convenzionali non offrono una protezione oculare sufficiente. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
6.1 ° C
6.8 °
3.7 °
81 %
1.5kmh
75 %
Mar
15 °
Mer
14 °
Gio
12 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1391)ultimora (1219)sport (69)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati