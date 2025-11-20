11.3 C
Firenze
giovedì 20 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Edilizia, Capaccioli (Gbc Italia): “Trasformare potenzialità in strategie nazionali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Green building council Italia, anche dopo il recente Green building forum di Milano, ha voluto dare qui al Made expo un’indicazione chiara su quello che può essere il cammino verso l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio nazionale. Le soluzioni esistono e il Made in Italy sa esprimere eccellenza: ciò che conta è riuscire a diffondere, anche presso il decisore pubblico, una cultura delle migliori pratiche. Non siamo secondi a nessuno. Sappiamo progettare, costruire e produrre materiali per l’edilizia di alta qualità”. Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente Green building council Italia, partecipando a Milano al Made expo 2025, il più autorevole appuntamento italiano dedicato al mondo dell’edilizia e dell’architettura, a Fiera Milano fino al 22 novembre 2025. 

“È fondamentale trovarsi in momenti come questo – sottolinea Capaccioli – confrontarsi, condividere informazioni e guardare insieme a un percorso che è pienamente alla nostra portata. Siamo già leader in Europa in questo ambito – conclude – e vogliamo continuare a tracciare una strada che valorizzi sempre più la nostra produzione nazionale, che rimane centrale nel contesto europeo”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.7 °
10.2 °
90 %
1.5kmh
75 %
Gio
12 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
8 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1601)ultimora (1510)sport (49)demografica (42)attualità (31)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati