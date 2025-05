Edilizia, Dell’Erba (Federcasse): “Servono interventi ad hoc per aree remote contro lo spopolamento”

(Adnkronos) – “Un grande tema che ci lega agli argomenti di cui si discute oggi è quello delle aree remote, dove c’è necessità di edilizia specifica per evitare ulteriormente lo spopolamento. Nella zona del Trentino Alto Adige questo sentimento è particolarmente avvertito, e la rete del territorio funziona quando trattiene le persone sul territorio come soggetti attivi”. Lo afferma Augusto Dell’Erba, presidente di Federcasse, al convegno ‘Per una nuova agenda del costruire verso la transizione ecologica’, con cui si sono aperti i lavori dell’undicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’edilizia sostenibile e al futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali giocheranno un ruolo da protagoniste. La due giorni è in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Focus dell’edizione 2025 della kermesse, intitolata “Connect minds, enable innovation – Condividere le intelligenze per abilitare l’innovazione”, le connessioni tra persone, competenze e tecnologie a 360°. “Federcasse – aggiunge – è l’associazione di categoria che riunisce le Banche di Credito Cooperativo italiane, che operano direttamente sul territorio e che del territorio sono espressione diretta. Essendo banche autenticamente italiane, che non hanno capitali esteri al proprio interno e che sono di proprietà appunto delle comunità dei soci dei singoli territori, da parte nostra c’è una sensibilità particolarmente elevata a seguire tutti i processi di trasformazione. “Lo sviluppo dell’edilizia è una delle grandi ricchezze del territorio – afferma Dell’Erba, che, parlando poi di come il sistema del credito cooperativo sostenga il credito anche alle costruzioni, spiega – Siamo tra i maggiori fornitori di credito nei confronti delle società di costruzioni e dell’edilizia. E tutti questi processi straordinari possono camminare se hanno una credibilità sul piano del credito. Vi è però, temo, una tendenza da parte del sistema bancario, e non da parte nostra, ad una certa freddezza nei confronti della concezione del credito. L’interlocuzione con il sistema bancario da parte nostra deve essere attenta e continua. Da parte nostra c’è grande attenzione a questi fenomeni e questo lo dicono i dati e il rating consolidato nel corso degli anni. Complimenti per il lavoro che state facendo” conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)