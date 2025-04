Edith Bruck: “C’è antisemitismo in tutta Europa, cosa è accaduto non deve ripetersi”

(Adnkronos) – “La memoria è vita. Tu sei la tua memoria. Io ho sempre testimoniato dopo la liberazione, perché non si può non raccontare: si racconta non soltanto per sé ma perché gli altri sappiano cosa è accaduto e cosa non deve mai accadere a nessun essere umano da nessuna parte del mondo”, queste le parole di Edith Bruck all’Adnkronos dopo lo svelamento dell’opera a lei dedicata, ‘The Star of David’ di aleXsandro Palombo, al ghetto di Roma. “L’antisemitismo c’è in tutta Europa, – ha detto la scrittrice e poetessa, testimone diretta della Shoah – non manca neanche in Italia”. L’opera, che la rappresenta con la divisa a righe dei deportati nei lager nazisti mentre stringe con fierezza la bandiera di Israele, era stata vandalizzata a Milano lo scorso gennaio. Ora diventa parte della collezione permanente della Fondazione Museo della Shoah di Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)