Editoria, dal 1° dicembre Cerno direttore del ‘Giornale’ e Capezzone direttore del ‘Tempo’

Giampaolo Angelucci, Presidente di Editoria Italia, annuncia un importante avvicendamento alla guida dei quotidiani del gruppo. Tommaso Cerno dal 1° dicembre sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. Classe 1975, giornalista e scrittore, “Cerno ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l’identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell’informazione nazionale. Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del ‘900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italiano. Daniele Capezzone, classe 1972, approda alla direzione de Il Tempo dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero. Atlantista e liberale classico e commentatore dei programmi di informazione delle reti Mediaset. Ha pubblicato per Piemme i saggi Likecrazia (2020), Per una nuova destra (2021) e Bomba a orologeria (2022), Occidente noi e loro. Contro la resa a dittatori e islamisti (2024) e Trumpisti o muskisti, comunque “fascisti””.

Nel rivolgere i propri auguri ai nuovi Direttori, la famiglia Angelucci esprime al contempo “il suo sentito ringraziamento ad Alessandro Sallusti per la passione, l’autorevolezza e i risultati ottenuti alla guida de Il Giornale e per il contributo determinante nel consolidare la storica testata in anni di grande trasformazione del settore”.

Con queste nomine il gruppo rinnova “il proprio impegno a promuovere una stampa libera, pluralista, di qualità e di area cattolica fedele ai valori che da sempre ne contraddistinguono la storia editoriale, proseguendo nel percorso di crescita, innovazione e approfondimento nel solco di quella vivacità intellettuale, cifra distintiva di Editoria Italia. Un impegno che si rafforza e si amplia anche sul fronte digitale con investimenti e progettualità volti a rendere le testate del gruppo sempre più accessibili e moderne, sia internamente dotando i giornalisti delle migliori piattaforme per fare giornalismo oggi, sia verso l’esterno intercettando i nuovi linguaggi e le nuove modalità di fruizione dell’informazione”.

