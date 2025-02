Editoria, L’Espresso celebra i suoi 70 anni aprendosi all’esperienza phygital

(Adnkronos) –

L’Espresso celebra i suoi 70 anni con un rinnovamento che intreccia passato e futuro, tradizione e innovazione. Infatti il settimanale – testimone della storia culturale e politica del Paese, simbolo di inchiesta e approfondimento – si proietta verso nuovi orizzonti editoriali, digitali e culturali con una evoluzione che, si sottolinea in una nota, ha al centro l’esperienza phygital: “un ecosistema multimediale che integra il magazine cartaceo con una presenza digitale completamente rinnovata, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più connesso”. A questo si aggiunge una programmazione di eventi live dedicati all’approfondimento di tematiche centrali per il giornale, che creano occasioni di dibattito autentico e stimolante. Si parte con l’evoluzione del sito che sarà online entro la fine del mese: “non si tratta solo di un restyling grafico, ma di una trasformazione che permetterà di affiancare all’anima del settimanale la pubblicazione di notizie quotidiane. L’obiettivo è fare de L’Espresso un giornale in grado di soddisfare quei lettori che, oltre alle inchieste e agli approfondimenti del cartaceo, cercano in rete un aggiornamento costante sulle notizie”. Con la guida del nuovo responsabile, Felice Florio, la piattaforma offrirà un’esperienza di lettura più immersiva e interattiva grazie a una navigazione ottimizzata, soprattutto da mobile. La realizzazione del nuovo sito è stata affidata a Men At Code, società leader nello sviluppo soluzioni digitali all’avanguardia. Parallelamente, i social network si evolveranno con una predisposizione al coinvolgimento delle community. Infine, i podcast diventeranno un pilastro dell’innovazione, con format originali e contenuti esclusivi, per portare la testata de L’Espresso a essere davvero presente su ogni piattaforma. Tra le novità de L’Espresso.it, anche la digitalizzazione dell’archivio del settimanale, che renderà disponibile una memoria collettiva unica e preziosa per raccontare il passato, interpretare il presente e lasciare una traccia nel futuro. Al via anche una serie di campagne di grande impatto nelle principali stazioni ferroviarie italiane, come Milano Garibaldi, Torino Porta Susa, Roma Ostiense e Padova, centri nevralgici di traffico e vita quotidiana. E non finisce qui: a breve anche altre stazioni di riferimento in città strategiche saranno protagoniste di queste campagne, espandendo ulteriormente la presenza e l’influenza de L’Espresso sul territorio. L’Espresso porterà inoltre il dibattito al centro della scena con una serie di inserti speciali ed eventi live dedicati ai temi più rilevanti dell’attualità. Dal design alla sostenibilità, dalla cultura all’innovazione, ogni appuntamento è pensato per offrire approfondimenti di valore, coinvolgere esperti e stimolare il confronto. Attraverso talk, interviste esclusive e format su misura, si aprono occasioni di dialogo e connessione tra aziende, istituzioni e il pubblico. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)