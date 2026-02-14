10.4 C
sabato 14 Febbraio 2026
Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End.  

L’ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza. 

