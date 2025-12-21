9.6 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Egitto, collisione fra navi crociera sul Nilo: morta un’italiana

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una cittadina italiana è morta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della donna e con i tour operator che hanno seguito gli altri cittadini italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta. Lo rende noto la Farnesina.  

Secondo le prime informazioni sui siti di notizie egiziani, c’è stata una collisione tra due navi a 30 km da Luxor intorno alle 19 locali. Nella nave Royal Beau Rivage, con circa 70-80 connazionali a bordo, è deceduta una cittadina italiana, che era accompagnata dal marito. La collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della nave Royal Beau Rivage. Sono in corso verifiche sugli altri italiani a bordo. 

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un’imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo”, ha scritto su X il ministero degli Esteri, aggiungendo che “il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, contattare l’Ambasciata d’Italia al Cairo al numero +200227943194 o l’Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.6 ° C
11 °
8.2 °
71 %
1.5kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
15 °
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1289)ultimora (1166)sport (49)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati