18.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eicma 2025, Bozzetti (Ffm): “Per prossima edizione stiamo pensando a ‘Fuorisalone'”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Per la prossima edizione di Eicma “stiamo pensando di portare questa atmosfera nella città di Milano, organizzando qualcosa il giorno prima dell’apertura del salone fieristico. Una sorta di Fuorisalone ma senza interferire nelle giornate del Salone. Il giorno prima vorremmo organizzare qualcosa per coinvolgere la città”. Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine dell’inaugurazione dell’edizione 2025 di Eicma. 

Il salone “rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti che abbiamo a Milano, leader nel settore delle due ruote. Vedere stand affollati di giovani dà grande gioia”. Eicma, ha aggiunto, “non è solo un’esposizione di moto, ma un luogo dove si svolgono eventi che richiamano appassionati delle due ruote da tutto il mondo. So che la biglietteria ha già aumentato del 20% rispetto all’anno scorso, quindi uno straordinario successo”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
18.8 °
16.3 °
51 %
1.5kmh
0 %
Mar
17 °
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1518)ultimora (1400)sport (69)demografica (37)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati