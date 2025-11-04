20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eicma 2025, Magri (Eicma): “Record di espositori internazionali, +20% sul 2024”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un’edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote”. Lo afferma Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell’edizione 2025 dell’esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano. 

“Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo – prosegue – stamattina siamo a + 20% rispetto all’anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo”. 

“I dazi e la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina stanno sicuramente impattando le vendite di molti marchi – conclude -. Questo non si è trasferito ad Eicma, perché è un momento di visibilità così importante che ad oggi è al di sopra di questo. Non si può però escludere che, alla lunga, ci possa essere un indebolimento della presenza in funzione di questa guerra commerciale, che speriamo venga chiusa”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1469)ultimora (1355)sport (69)demografica (33)Serie A (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati