Eicma, Faget (Aixam): “Elettrico è sempre più importante”

(Adnkronos) – “Vediamo che i veicoli elettrici sono sempre più importanti. Abbiamo sempre creduto in questo settore e negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il volume di vendita di motorizzazione elettrica. I nostri veicoli sono particolarmente adatti all’elettrico perché leggeri, limitati in velocità e utilizzati molto nei centri urbani”. Così Tom Faget, Direttore Generale di Aixam Mega Italia durante l’82esima edizione di Eicma. 

Aixam, leader europeo nella produzione di minicar, partecipa ad Eicma per la seconda volta presenta le novità del 2025 tra cui il modello e-City GTO che rappresenta un’opzione di mobilità sostenibile ideale per il segmento giovane, grazie alle sue prestazioni elevate e alla possibilità di scegliere l’ABS come optional, disponibile anche per altri modelli elettrici. 

“Vediamo che la clientela si diversifica – spiega Faget – non solo i ragazzi, ma anche adulti e professionisti che cercano delle soluzioni agili per muoversi in città. Il segmento minicar sta crescendo e seduce sempre più clienti. Si tratta un mezzo molto sicuro e anche per questo motivo viene scelto. Notiamo la progressiva “democratizzazione” del quadriciclo rispetto alle due ruote”. 

Aixam, in Italia da oltre 30 anni, sta vivendo un 2025 ricco di soddisfazioni: “Nel 2025 avremo una crescita del 15%, una quota di mercato di quasi il 30% e venderemo più di 4.500 veicoli, il numero più alto che abbiamo mai raggiunto in Italia. Siamo cresciuti più del doppio rispetto a 5 anni fa. Per questo siamo molto felici della performance del nostro marchio sul mercato italiano” conclude. 

