Eicma main sponsor WorldSBK nella tappa di Estoril

(Adnkronos) – Eicma annuncia la propria partecipazione in qualità di Event Main Sponsor alla penultima tappa del campionato WorldSBK in programma l’11 e 12 ottobre presso il circuito di Estoril, in Portogallo. Questa importante sponsorship anticipa l’edizione 2025 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, la numero 82 dell’evento espositivo più importante al mondo per l’industria di riferimento e per gli appassionati, che si terrà a Milano Rho-Fiera dal 6 al 9 novembre prossimi. Il presidente di Eicma, Pietro Meda ha sottolineato nella nota di annuncio diffusa stamani come “questa iniziativa rappresenti non solo un’ulteriore conferma della vocazione internazionale di Eicma, ma anche un’importante opportunità di visibilità globale”. Con questo progetto, ha continuato Meda, “rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare l’industria motociclistica anche nella sua espressione più emozionante e competitiva, quella del racing, rafforzando al tempo stesso il legame con il pubblico e con tutti gli appassionati che vivono la passione per le due ruote come un’esperienza autentica e condivisa”. E a proposito di condivisione, il grande pubblico di Eicma avrà la possibilità di seguire Troy Bayliss, leggenda della Superbike con tre titoli iridati nel 2001, 2006 e 2008 e ambassador di Eicma per l’occasione, che racconterà in esclusiva sui canali social dell’evento espositivo l’Eicma Estoril Round, che potrebbe essere decisivo per la lotta al titolo 2025, offrendo uno sguardo privilegiato sul paddock e sull’intero weekend di gare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)