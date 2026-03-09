14.5 C
Elena Rebeca Burciou scomparsa dal 2 marzo nel Foggiano, ricerche anche con droni e cani

(Adnkronos) – Vengono utilizzati anche droni per le ricerche di Elena Rebeca Burciou, 21 anni di origine romena, scomparsa dal 2 marzo nei pressi di Foggia. Era giunta in Italia per svolgere il lavoro di bracciante.  

L’allarme è stato lanciato da una amica e connazionale che non l’ha vista rientrare. Rebeca abitava a Canosa di Puglia, provincia di Barletta-Andria-Trani, ma si muoveva quotidianamente verso il capoluogo dauno. Le ricerche sono coordinate dalla prefettura di Foggia che ha attivato il piano provinciale interforze per la ricerca delle persone scomparse e condotte sul campo da diverse forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con l’intervento anche dei vigili del fuoco, della protezione civile e dei cani specializzati.  

Sono stati ispezionati anche vasconi e canali di irrigazione ma della ragazza finora nessuna traccia. Il cellulare è stato trovato il giorno dopo la denuncia di scomparsa. Il raggio di azione delle ricerche è stato ampliato con il passare dei giorni. La Prefettura ha diffuso due foto della ragazza che è alta 165 centimetri, ha capelli lunghi, castani e lisci, occhi marroni. Nell’ultima occasione in cui è stata vista, indossava una maglia marrone, pantaloni e scarpe nere.  

