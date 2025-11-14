15.3 C
Eleonora Boi, è nato il terzo figlio con Danilo Gallinari: la gioia dopo l’incidente con lo squalo

Eleonora Boi e Danilo Gallinari danno il benvenuto al loro terzo figlio, Ercole. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista sportiva sui social con una foto che ritrae la famiglia al completo accompagnata da una dedica speciale: “Splendevi già, ancora prima di arrivare.Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole”. Il bambino è nato a Miami, dove vive la famiglia, lo scorso 9 novembre. 

 

Un messaggio carico di speranza ed emozione che arriva dopo il tragico incidente che aveva coinvolto Eleonora lo scorso agosto, quando incinta di sei mesi, era stata morsa alla coscia da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico in vacanza con il resto della famiglia. 

