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Eleonora Daniele: “Arte cambia lo sguardo su autismo e inclusione”

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(Adnkronos) – “Stare qui mi dà speranza, mi dà gli occhi per guardare qualcosa di nuovo, una bellezza sicuramente diversa nell’idea e nella proposizione di una disabilità che oggi deve assolutamente raggiungere dei nuovi obiettivi anche nell’integrazione professionale. Quando dico bellezza non è ciò che si vede o la bellezza di una fotografia, ma è anche la voglia, la volontà di credere che questi siano percorsi continuativi che possano donare veramente l’integrazione”. A parlare è la giornalista Eleonora Daniele all’inaugurazione della mostra fotografica ‘Turbanti’ alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi. 

“L’autismo oggi deve raggiungere nuovi obiettivi: sicuramente quello della ricerca e dell’assistenza, ma anche quello dell’inclusione. Le famiglie e i ragazzi autistici – spiega -devono essere considerati individui normali per la società, non devono essere messi da parte. Nelle scuole, nei mondi professionali e nella quotidianità serve un cambiamento di sguardo. Qui oggi abbiamo esempi concreti: ragazzi protagonisti di queste foto e famiglie che hanno reagito. Questo linguaggio dell’arte – conclude Daniele – è l’esempio di una nuova identità e di una reale possibilità di integrazione”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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