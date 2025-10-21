14.9 C
Eleonora Giorgi avrebbe compiuto oggi 72 anni, Paolo Ciavarro: “Auguri mamma”

(Adnkronos) – “Auguri mamma ti amo”, così Paolo Ciavarro ricorda oggi, martedì 21 ottobre, la mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso marzo a causa di un tumore al pancreas. L’attrice oggi avrebbe compiuto 72 anni. Il secondogenito ha condiviso sui social due foto che lo ritraggono accanto alla madre: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo”, ha scritto.  

 

Paolo Ciavarro è stato ospite a Verissimo domenica 19 ottobre e ha ricordato l’amata mamma. “Piano piano il dolore si sta trasformando. Prima il ricordo di mamma era solo doloroso, adesso sta diventando anche bello. Anche se mi capita di avere ancora dei momenti in cui piango e mi libero dal dolore”, queste le parole.  

 

