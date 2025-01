Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: “Le resta poco tempo, ci siamo goduti ogni istante”

(Adnkronos) –

Eleonora Giorgi ormai da tempo sta lottando contro un tumore al pancreas. Il figlio Andrea Rizzoli nel suo libro ‘Non ci sono buone notizie’ ha parlato della malattia della mamma, della diagnosi della malattia e del “tempo che resta da vivere insieme”. Andrea, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli (scomparso nel 2013), ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre i ricordi dell’infanzia e i momenti passati insieme ai due genitori, in particolare a quelli con mamma Eleonora. “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”, così Rizzoli commenta le condizioni di salute della mamma Eleonora. Ad avere un ruolo cruciale nel difficile percorso che sta attraversando Eleonora Giorgi, è il piccolo Gabriele, il nipotino nato dall’amore tra Clizia Incorvaia e il figlio Paolo Ciavarro: “Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”, ha aggiunto Andrea Rizzoli al Corriere. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva aggiornato sul suo stato di salute, che purtroppo non è dei migliori: “Voglio avere speranza, ma purtroppo la Tac ha raccontato che la malattia è molto progredita. Molto”, queste le parole dell’attrice 71enne. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)