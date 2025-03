Eleonora Giorgi morta, la nuora Clizia: “La morte non è niente”

(Adnkronos) – “La morte non è niente”. Clizia Incorvaia, la moglie di Paolo Ciavarro, ha condiviso un ultimo saluto sui social per la suocera Eleonora Giorgi, morta oggi 3 marzo all’età di 71 anni. L’attrice era malata di tumore al pancreas e da oltre un mese a questa parte era ricoverata in una clinica romana dove si stava sottoponendo alla terapia del dolore. Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi avevano un rapporto davvero speciale: un legame tra nuora e suocera che è diventato sempre più forte, in particolare dopo la nascita del piccolo Gabriele, venuto al mondo nel febbraio del 2022: “Mi ha cambiato la prospettiva. È la vita che si rinnova”, aveva detto Eleonora Giorgi. Clizia Incorvaia vuole ricordare la suocera Eleonora con un poesia scritta sulla morte scritta da Henry Scott Holland: “Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato”. A corredo del testo una carrellata di foto di famiglia. Per ricordarsi che non esiste separazione definitiva tra vita e morte, fino a quando c’è il ricordo: “Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore. ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)