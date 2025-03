Eleonora Giorgi, oggi i funerali: feretro a Piazza del Popolo accolto dagli applausi

(Adnkronos) – Ultimo saluto a Eleonora Giorgi oggi, 5 marzo, ai funerali che si svolgono dalle 16 nella Chiesa degli Artisti. Il feretro ha già fatto il suo ingresso tra applausi commossi in Piazza del Popolo. I familiari dell’attrice, tra cui i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina sono arrivati per primi in chiesa. Tra i colleghi arrivati per partecipare alle esequie, Massimo Ghini. “Sono molto addolorato, è un grande dolore. Eleonora ha dimostrato ancora una volta e fino all’ultimo di avere un grande carattere”, ha detto l’attore entrando in chiesa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)