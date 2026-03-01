Elettra Lamborghini caos a Domenica In, entra con le pizzette in mano: “Così fate i buoni”

(Adnkronos) –

Elettra Lamborghini show a Domenica In. La cantante ospite oggi da Mara Venier nello speciale Sanremo ha travolto tutti col suo entusiasmo, fin dal suo ingresso, a dir poco, sopra le righe: borsa a forma di megafono in mano, dalla quale ha estratto un rossetto, e un piatto pieno di dolcini e pizzette da distribuire tra giornalisti e opinionisti. “Così sarete buoni con me”, ha scherzato.

“Non ha domito per tutta la settimana, cerchiamo di capirla”, ha detto Mara Venier che non riusciva a contenere l’energia della cantante.

Vero e proprio caos quando la cantante, in gara al Festival con il brano ‘Voilà’, ha cominciato a urlare: “Il telefono, ho il telefono nella schiena”, mentre Mara Venier cercava di aiutarla a recuperare lo smartphone dalla tutina aderente: “Ma mi si vede la patong”, ha scherzato Lamborghini dopo aver visto il suo corpo riflesso nel gobbo.

Spazio poi, ovviamente, ai festini bilaterali che l’hanno accompagnata per tutta la settimana sanremese: “Non sono riuscita a dormire per tutta la settimana. Sono andata addirittura a Montecarlo una sera e anche lì ho beccato una festa, per poi scoprire che si trattasse dell’addio al nubilato di Charles Leclerc”.

Poi la cantante ha mostrato a Mara Venier lo sfondo del suo telefono con Afrojack, suo marito. “È un bono pazzesco Mara, si guardalo pure”. Dopo un tiktok improvvisato, il brano cantato tra il pubblico in platea, e un invito a cena con Mara Venier, Elettra Lamborghini ha lasciato lo studio nel caos generale: “Io non ho capito niente”, ha chiosato Venier.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)