Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni

(Adnkronos) – Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giapponese. Il partito Ldp della premier Sanae Takaichi si avvia a riconquistare la maggioranza nelle elezioni, secondo le proiezioni dei media a chiusura dei seggi. Il Partito Liberal Democratico (LDP) dovrebbe aver conquistato tra i 274 e i 328 seggi nella Camera composta da 465 membri, in aumento rispetto agli attuali 198, secondo quanto riportato dall’emittente nazionale NHK. 

Secondo le proiezioni della NHK, il blocco di governo, Ldp insieme al suo partner di coalizione, il Partito dell’Innovazione Giapponese (JIP), dovrebbe ottenere tra i 302 e i 366 seggi. Con oltre 310 seggi otterrebbe la maggioranza dei due terzi per la prima volta dalle elezioni del 2017 sotto la guida dell’ex premier Shinzo Abe, recentemente scomparso. 

 

Affluenza è stata in calo. Alle 14 locali, la partecipazione al voto era del 16,05%, con un calo di 3,07 punti rispetto alle ultime elezioni della Camera bassa nel 2024. 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

