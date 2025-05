Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è Ángel Fernández Artime

(Adnkronos) – Comincia il Conclave 2025 e il nome del cardinale Ángel Fernández Artime, 64 anni, è tra quelli considerati ‘papabili’. Presule spagnolo, decimo successore di Don Bosco alla guida della Congregazione Salesiana e per lungo tempo vicino a Papa Francesco, potrebbe essere lui il nuovo Papa? Nato il 21 agosto 1960 a Gozón-Luanco, in Asturia, in famiglia di pescatori, entrò nella congregazione dei Salesiani di Don Bosco, emettendo i primi voti il 3 settembre 1978 e quelli perpetui il 17 giugno 1984. Fu ordinato sacerdote il 4 luglio 1987 a León, in Spagna. È in possesso della licenza in teologia pastorale, nonché in filosofia e pedagogia. All’interno della famiglia salesiana ha ricoperto numerosi incarichi: delegato provinciale per la pastorale giovanile, direttore di un istituto scolastico a Ourense, consigliere e vicario provinciale. Dal 2000 al 2006 ha svolto il ruolo di Superiore della Provincia Salesiana di León. Nel 2009 fu nominato Superiore della Provincia dell’Argentina Sud, con sede a Buenos Aires. Il suo carisma e la sua capacità di guida furono ulteriormente riconosciuti il 25 marzo 2014, quando venne eletto Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, diventando il decimo successore di Don Bosco e il primo spagnolo nella storia ad assumere questa responsabilità. Nel settembre 2023, Papa Francesco lo ha creato cardinale, il primo religioso a ricevere la porpora cardinalizia pur essendo alla guida di un ordine. Gli è stata assegnata la sede titolare di Ursona con dignità arcivescovile, ricevendo la consacrazione episcopale il 20 aprile 2024 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Come Rettor Maggiore, ha diretto la Congregazione Salesiana — una delle più estese al mondo — per un intero decennio, dal 2014 al 2024. Il 6 gennaio 2025, Papa Francesco lo ha nominato pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Il cardinale Fernández Artime è noto per il legame stretto che ha avuto con Papa Francesco, in particolare per la comunanza di vedute in ambito pastorale. È appassionato di educazione e particolarmente sensibile alla condizione dei giovani detenuti. “Accompagnare i giovani nella vita è parte del mio Dna, e ovunque mi trovi, qualunque incarico mi venga affidato, il focus sarà sempre su di loro, sull’educazione e sui più fragili”, ha dichiarato. In un’intervista del 2018, ha definito “disumane” le politiche anti-migratorie e ha contestato l’idea che l’immigrazione costituisca una minaccia alla sicurezza, affermando che “un’altra persona non è un pericolo”. Ha inoltre sostenuto la posizione di Papa Francesco sul conflitto in Ucraina. Fernández Artime è un forte promotore dello stile sinodale nella Chiesa, in piena sintonia con l’invito del Papa. Durante il suo mandato come Rettor Maggiore, ha sottolineato il valore del “camminare insieme” e la necessità di cercare nuove vie per l’evangelizzazione, specialmente tra i giovani. Ha partecipato al Sinodo sulla sinodalità. Ha espresso una profonda fedeltà al Pontefice. Nell’omelia pronunciata in occasione della sua creazione cardinalizia, ha affermato: “l nostro servizio come pastori della Chiesa e anche come cardinali non è un onore. È, prima di tutto, un servizio di comunione con il Papa. Don Bosco ci ha insegnato a dire sempre: ‘Viva il Papa’. Noi, Famiglia Salesiana e Salesiani nel mondo, siamo e saremo sempre con il Papa. Credo che questo sia un grande secondo contributo che dobbiamo offrire alla Chiesa: servire il Papa, la Chiesa e il popolo”. Ha anche richiamato alla memoria le parole di Don Bosco sull’importanza della presenza di Maria e il senso della fiducia nei momenti di incertezza: “Vivo una realtà che non comprendo, ma mi affido al Signore e alla Madonna. È certo che ci aiuteranno a capire ciò che stiamo vivendo. Invito tutti ad affidarci al Signore e alla Sua Madre.”

Durante la sua guida, i Salesiani hanno rafforzato i legami con la Santa Sede, in particolare con la firma di un accordo di collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione nel 2017. Nel suo nuovo ruolo di cardinale, Fernández Artime ha fatto parte del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, prima di assumerne la guida come pro-prefetto nel gennaio 2025.