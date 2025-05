Elezione nuovo Papa, via al Conclave: chi è Daniel Fernando Sturla Berhouet

(Adnkronos) – Al via il Conclave 2025 che dovrà scegliere il nuovo Papa. Tra i nomi considerati papabili c’è quello del cardinale salesiano Daniel Fernando Sturla Berhouet. Arcivescovo latinoamericano di 65 anni dalla visione profondamente ratzingeriana, la sua testimonianza di fede è stata continuamente messa alla prova dalla crescente secolarizzazione che ha coinvolto l’Uruguay. Nato il 4 luglio 1959 a Montevideo, capitale dell’Uruguay, è il più giovane di cinque fratelli. Suo padre, avvocato, morì nel 1972, quando Daniel aveva solo tredici anni, e sua madre, casalinga, scomparve poco dopo, nel 1975. Entrambi erano cattolici. La morte dei genitori impose ai suoi fratelli maggiori di farsi carico del sostentamento della famiglia. Dopo aver frequentato il Colegio San Juan Bautista fino al quarto anno di scuola superiore a Montevideo, completò il suo baccalaureato presso l’Istituto Preparatorio Salesiano Juan XXIII. Successivamente, ottenne il Baccalaureato in Giurisprudenza e, in seguito, il Baccalaureato in Teologia presso l’Istituto Teologico dell’Uruguay.

Sturla pronunciò i voti religiosi con i Salesiani il 31 gennaio 1980, proseguendo gli studi in filosofia e scienze dell’educazione presso l’Istituto Miguel Rúa, gestito dalla congregazione. Lavorò presso i Laboratori Don Bosco tra il 1982 e il 1983 e, dal 1984 al 1987, proseguì gli studi teologici all’Istituto Universitario Monsignor Mariano Soler, che apparteneva all’arcidiocesi di Montevideo. Ordinato sacerdote il 21 novembre 1987, ricoprì vari incarichi, tra cui consigliere per gli studi dei Talleres Don Bosco, vicario del noviziato salesiano, maestro dei novizi e direttore dell’Istituto Preuniversitario Juan XXIII, continuando parallelamente gli studi teologici. Nel 2008, fu nominato superiore provinciale dei Salesiani dell’Uruguay, carica che ricoprì fino al 2011. Sturla è anche professore di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Teologia Monsignor Mariano Soler e autore di numerosi articoli sull’argomento. Tutto il suo ministero sacerdotale, caratterizzato da un’attenzione particolare per i più deboli e per l’accompagnamento dei giovani nel loro percorso di crescita personale e spirituale, si è svolto principalmente a Montevideo. La sua carriera ecclesiastica ha subito una rapida ascesa. Nel dicembre 2011, Papa Benedetto XVI lo nominò vescovo ausiliare di Montevideo, e fu consacrato nella cattedrale metropolitana nel marzo 2012, scegliendo come motto episcopale Servite Domino in laetitia (servite il Signore con gioia). Meno di due anni dopo, Papa Francesco lo nominò arcivescovo della capitale uruguaiana, conferendogli il pallio nel giugno 2014, nella Basilica di San Pietro. Pochi mesi dopo, il 14 febbraio 2015, lo elevò al cardinalato. Successivamente, il cardinale Sturla è stato nominato membro di diversi dicasteri vaticani, tra cui quelli per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nonché per l’Evangelizzazione. Nel settembre 2015, divenne membro della Pontificia Commissione per l’America Latina, mentre nel marzo 2020 fu designato membro della Commissione dei Cardinali per l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Tre mesi dopo, entrò a far parte del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. La regione dell’Uruguay, dove è nato e vissuto Sturla, fu evangelizzata dai missionari spagnoli, soprattutto gesuiti e francescani, più di un secolo dopo l’arrivo di Cristoforo Colombo in America. Il declino della Chiesa cattolica verso la secolarizzazione è un processo lungo e complesso, come lo stesso Sturla ha sottolineato. La Chiesa in Uruguay, spiega, “soffriva di una debolezza originaria. Solo nel 1878 la Chiesa orientale si è formalmente costituita, con la creazione della prima diocesi, quella di Montevideo, e con monsignor Jacinto Vera come primo vescovo. Nel frattempo, il processo di secolarizzazione era già iniziato. Il cristianesimo coloniale, forte in altri Paesi dell’America, non si consolidò nel nostro territorio. L’ondata migratoria che moltiplicò la popolazione del paese per quattordici volte in meno di un secolo (1830–1900) trovò una Chiesa in formazione, spesso ignorata e combattuta.” Il cardinale Sturla è noto per la sua ortodossia nelle convinzioni. Cristo e l’Eucaristia devono essere al centro della vita della Chiesa, e l’insegnamento della Chiesa deve essere difeso con vigore contro la secolarizzazione. La sua visione della Chiesa è chiaramente ratzingeriana, interpretando il Concilio Vaticano II in continuità con il passato e non come una “rottura”. La Chiesa è, secondo lui, “sale della terra e luce del mondo”, e deve essere “il ponte attraverso cui ogni persona possa incontrare il Signore”. Il cardinale insiste sulla necessità di rafforzare l’identità della Chiesa, per evitare che essa si disperda e cada nella trappola dell’auto-secolarizzazione. Sebbene riconosca la ricchezza dei vari carismi nella Chiesa, ritiene fondamentale che essa raggiunga “gli ambienti popolari ancora lontani da lei”, senza mai rinnegare la propria identità. La Chiesa è, per Sturla, aperta a tutti, ma sempre nel rispetto di alcune regole. Per quanto riguarda la conversione pastorale, Sturla vede come urgente il recupero della fede, la riscoperta del peccato originale e il ripristino di una salvezza piena e integrale, con un forte annuncio della gioia del Vangelo. Un vescovo, secondo lui, deve essere creativamente fedele alla Rivelazione divina. Con le sue convinzioni ortodosse e conservatrici, un possibile pontificato di Sturla segnerebbe probabilmente un ritorno alla linea ratzingeriana o wojtyliana, restituendo alla barca di Pietro un “percorso più stabile”, secondo gli ambienti conservatori della Chiesa americana. (di Paolo Martini) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)